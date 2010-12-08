به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر گفت: فرمانداران و مدیران استانی باید با اهتمام نسبت به برگزاری جلسات شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر در شهرستانها اقدام کنند و وقت بیشتری برای حل معضل اعتیاد در استان بگذارند تا با هماهنگی و همکاری کلیه دستگاهها و با محوریت فرمانداریها مشکلات موادمخدر در سطح شهرستانها حل شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به برخورد قاطع با قاچاقچیان تاکید کرد و گفت: نباید در این راستا توان دستگاههای مقابلهای را فقط بر روی مبارزه با خرده فروشان موادمخدر قرار داد بلکه باید با کارهای دقیق اطلاعاتی سران قاچاقچیها و دانه درشتهای موادمخدر را به دام انداخت.
وی با اشاره به راهاندازی اردوگاههای درمانی اجباری معتادان گفت: زمانی این کار موثر خواهد بود که چرخه درمان کامل شود و پس از درمان با همکاری دستگاهها بتوان حرفه آموزی و اشتغال معتادان را حل کرد.
نجار ضمن تاکید مجدد بر اهمیت نقش سازمانهای غیر دولتی و افراد خیر در این مبارزه همگانی افزود: با توجه به تدوین سند جامع پیشگیری از اعتیاد باید از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی بهترین استفاده را داشت.
وی افزود: در بحث پیشگیری باید برنامههای آگاهسازی و اطلاعرسانی را با جدیت در مدارس، صنایع، دانشگاهها و خانوادهها دنبال کرد و این مهم، وظیفه دستگاههای فرهنگی و پیشگیری است که با جدیت باید وارد کار شوند.
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به بافتهای فرسوده در مناطق حاشیهای و آلوده به موادمخدر اشاره کرد و گفت: با همکاری سایر دستگاهها در حال تهیه طرحی برای نوسازی و ایجاد امکانات فرهنگی برای برخی از مناطق استان هستیم.
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