بیمار مرگ مغزی آملی به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید

همسر مرحوم حبیب الله ربانی در این باره به مهر گفت: مرحوم ربانی که در زمان مرگش 61 سال سن داشت، هفته جاری براثر سانحه دلخراش رانندگی خودروی پژو با یک دستگاه نیسان در جاده آمل به سرخرود، به علت شدت جراحات دچار مرگ مغزی شد.

جده یزدانیان افزود: با موافقت فرزندان تصمیم به اهدای تمامی اعضای قابل استفاده بدن همسرم به بیماران نیازمند گرفته و پیکر ایشان برای اهدای عضو به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد.

وی افزود: دراین عمل جراحی کبد، کلیه ها و قلب مرحوم ربانی به چهار بیمار نیازمند پیوند زده شد.

یزدانیان ادامه داد: به پزشکان این بیمارستان گفتیم که اعضای دیگر بدن وی که سالم و قابل اهداء و پیوند بوده را اهداء کنند.

وی گفت: با اهدای اعضای همسر مرحومم، اکنون احساس می کنم که او هنوز زنده است.

یزداینان خاطرنشان کرد: امیدوارم این اقدام خداپسندانه در بین افراد جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود.