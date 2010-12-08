به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کاتولیک، رهبران ادیان و مذاهب مختلف ایالات متحده امریکا درنامه خود که در حمایت از ازدواج سنتی نوشته شده تأکید کرده‌اند: به‌عنوان رهبران جوامع دینی مختلف ما در کنار یکدیگر تعهد مشترک خود را به ترویج و حمایت از خانواده به عنوان پیوند یک مرد و یک زن را مورد تأکید قرار می‌دهیم.

این نامه می‌افزاید: ما به عشق منحصر به فرد میان همسران، جایگاه ویژه پدران و مادران و اهمیت توجه به حقوق و کرامت تمام کودکان احترام می‌گذاریم.

این نامه سرگشاده با عنوان " حمایت از ازدواج: یک تعهد مشترک" متشر شده و یادآور شده است که ازدواج نه تنها برای رفاه جوامع دینی بلکه برای رفاه تمام جامعه اصلی بنیادین تلقی می‌شود.

این نامه نتیجه‌گیری کرده است که باید تمام افراد در جوامع دینی یا جدا از آن به ترویج، ارتقا و حمایت از ازدواج به عنوان پیوند یک زن و یک مرد بپردازند.

این نامه از سوی اسقفهای کاتولیک امریکا و رئیس انجمن ملی پروتستانها، رئیس کمیسیون اخلاق و دین باپتیستها، مدیر موسسه امور عمومی برای اتحادیه یهودیان ارتدکس، اسقف کلیسای روز هفتم، رئیس کنفرانس رهبری مسیحیان لاتین و متروپلیتن کلیسای ارتدکس و رهبران کلیساهای لوتری، پنطیکاستی، متدودیست و همچنین شورای جهانی سیکها امضا شده است.