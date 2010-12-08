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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

استان زنجان در تجهیز راهدارخانه ها پیشتاز است

استان زنجان در تجهیز راهدارخانه ها پیشتاز است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان با اشاره به آغاز فصل سرما، گفت: زنجان یکی از استانهای پیشتاز در بحث تجهیز راهدارخانه ها و ماشین آلات راهداری در کشور به شمار می آید.

به گزازش خبرنگار مهر در زنجان، کلیم الله وثوقی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه راهدارخانه های استان از آمادگی کامل برای استقبال از فصل سرما برخوردار هستند افزود: امسال برای اینکه بتوان با آمادگی کامل به استقبال فصل سرما رفت، نسبت به تعمیر و تجهیز 6 راهدارخانه در استان اقدامات اساسی صورت گرفته است.
 
وی از بازسازی راهدارخانه های مرکزی زنجان، نیک پی، سرچم، خانچای و ارمغانخانه به عنوان اقدامات این اداره کل در راستای تجهیز امکانات در فصل سرما یاد کرد و ادامه داد: برای تجهیز، تعمیر و بازسازی این تعداد راهدارخانه، اعتباری بالغ بر 210 میلیون تومان هزینه شده است تا جاده های استان در زمستان امسال، امنیت بیشتری برای خودروهای در حال تردد داشته باشد.
 
وثوقی افزود: در همین راستا احداث سوله های انبار نمک و آشیانه ماشین آلات در راهدارخانه های پاپایی، نیک پی، ارمغانخانه و همچنین کیلومتر 48 آزادراه زنجان– قزوین نیز با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان در دست اقدام است.
 
معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان بر ضرورت استقرار راهداران در فصل زمستان برای ارائه خدمات به مسافران اشاره کرد و یادآور شد: تکمیل و تجهیز این راهدارخانه ها برای رفاه مسافرانی که در فصل زمستان در جاده ها تردد می کنند، بسیار ضروری و حیاتی است.
 
وثوقی افزود: به همین منظور بیش از 420 نفر از پرسنل به همراه 215 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین راهداری در 29 راهدارخانه استان مستقر شده اند تا نگهداری از 5 هزار و 600 کیلومتر از راه های مواصلاتی استان را بر عهده بگیرند.
 
کد مطلب 1206683

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