پروژه کنار گذر شرقی شهر ایلام سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خنرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی ظهر چهارشنبه از پروژه کنار گذر شرقی ایلام بازدید کرد.

در این بازدید پولادی بر اهمیت این پروژه تاکید و اعلام کرد: اجرای این پروژه باعث کاهش آلودگی صوتی و زیست محیطی و کاهش تخریب زیر ساختهای شهر ایلام و روان سازی ترافیک می شود.

وی افزود: عملیات اجرای این پروژه از سال 1385 از محل اعتبارات استانی شروعشده و با توجه به محدودیت منابع استانی از سال گذشته پیگیر ملی نمودن اعتبار آن بودیم.

وی ادامه داد: با پیگیری از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت راه و ترابری هم اکنون این پروژه به عنوان یکی از پروژه های ملی راه و ترابری است و بخشی از مشکلات مالی پروژه برطرف شده و اجرای آن با سرعت بیشتری انجام می شود.

رئیس کمیته راه و ترابری مجلس افزود: این پروژه بطول 11 کیلومتر، یک تقاطع غیر همسطح در میدان قرآن و دو رشته تونل به طول 250 متر جمعأ 140 میلیارد ریال اعتبار نیازدارد.که با پیشرفت فیزیکی حدود 35 درصد تاکنون 40 میلیارد ریال هزینه شده است و مابقی از محل اعتبارات ملی قابل پرداخت است.

وی یادآور شد: با این روند این پروژه در سال آینده به بهره برداری می رسد.