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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

پورحسینی در فیلم "فرزند چهارم" بازی می‌کند

پورحسینی در فیلم "فرزند چهارم" بازی می‌کند

فهرست بازیگران فیلم تلویزیونی "فرزند چهارم" با انتخاب پرویز پورحسینی به کارگردانی شبنم عرفی‌نژاد تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی محمدرضا محمدی و سفارش سیمافیلم به زودی کلید می‌خورد. در فیلم "فرزند چهارم" در کنار پورحسینی، مریم سلطانی فرهاد مهدوی، صالح میرزاآقایی، احمد یارعلی، سمیرا ذکایی و شهناز شهبازی به ایفای نقش می‌پردازند.
 
داستان این فیلم درباره مردی ثروتمند به نام منصور دیباج است که به طور ناگهانی اعلام می‌کند در گذشته همسری داشته و از او فرزندی دارد. دیگر فرزندان منصور با شنیدن این خبر به ترس می‌افتند و تلاش می‌کنند جلوی از دست رفتن ثروت پدری‌شان را بگیرند.
 
عوامل تولید "فرزند چهارم" عبارتند از مدیر تصویربرداری: آرش خلاق دوست، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی، طراح چهره پردازی: نازنین عرفی نژاد، مدیر تولید: مهدی بدرلو، دستیاران کارگردان: وحید ملکی، امین خنک کال و مجری طرح: سیدرضا شکری.
کد مطلب 1206685

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