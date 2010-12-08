به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی محمدرضا محمدی و سفارش سیمافیلم به زودی کلید می‌خورد. در فیلم "فرزند چهارم" در کنار پورحسینی، مریم سلطانی فرهاد مهدوی، صالح میرزاآقایی، احمد یارعلی، سمیرا ذکایی و شهناز شهبازی به ایفای نقش می‌پردازند.

داستان این فیلم درباره مردی ثروتمند به نام منصور دیباج است که به طور ناگهانی اعلام می‌کند در گذشته همسری داشته و از او فرزندی دارد. دیگر فرزندان منصور با شنیدن این خبر به ترس می‌افتند و تلاش می‌کنند جلوی از دست رفتن ثروت پدری‌شان را بگیرند.

عوامل تولید "فرزند چهارم" عبارتند از مدیر تصویربرداری: آرش خلاق دوست، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی، طراح چهره پردازی: نازنین عرفی نژاد، مدیر تولید: مهدی بدرلو، دستیاران کارگردان: وحید ملکی، امین خنک کال و مجری طرح: سیدرضا شکری.