ستایش آمریکا از بدقولی روسیه در تحویل اس 300 به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "مایکل مک فول" طی سخنرانی در مرکز کارنگی واشنگتن گفت: آمریکا درک می کند روسیه با حمایت از قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران و خودداری از تحویل اس 300 و دیگر جنگ افزارها به جمهوری اسلامی بعد از تصویب قطعنامه به چه فداکاری بزرگی تن داده و امیدوار است این فداکاری را با توسعه روابط دوجانبه جبران کند.



مدیر امور روسیه و منطقه اروپا و آسیا در شورای امنیت ملی آمریکا گفت: ماهیت همکاری ما با روسیه در مورد ایران از همکاری در مورد کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی تفاوت اصولی دارد.



وی در ادامه افزود: روسیه ناچار است به خاطر بروز تشنج در روابط با ایران در نتیجه فسخ قرارداد خسارت پرداخت کند.



مک فول گفت: ما می دانیم که شما روابط مهمی با ایران دارید، ولی می خواهیم روابط خودمان با شما را از نقطه نظر اقتصادی و ژئواستراتژیکی بهبود سازیم؛ امری که ما پیشنهاد کرده بودیم چنین بود.



رئیس جمهور روسیه 22 سپتامبر دستور مربوط به اجرای چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را امضا کرد که در آن تحویل اس 300، جنگ افزار زرهی، هواپیماها و بالگردها و ناوهای رزمی به ایران منع شده بود.