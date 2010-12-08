اطلس محیط طبیعی زیست استان مرکزی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هدف از تدوین این اطلس معرفی علمی گونه های گیاهی و جانوری، جاذبه های طبیعی و شرایط مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان می باشد که در 184صفحه تمام رنگی در دو هزار و 200نسخه به دو زبان انگلیسی و فارسی به چاپ رسیده است.

این اطلس شامل پنج بخش پیشگفتار و مقدمه، اطلاعات اقلیمی و سرزمینی، معرفی مناطق تحت مدیریت محیط زیست، بوم گردی و جاذبه های طبیعی و فرهنگی و شناسنامه گونه های جانوری و گیاهی استان است.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به آلودگی هوای اراک گفت: در این راستا دولت مصوبات جدی را در دور سوم سفر برای مهار این آلاینده ها دارد.

محمدعلی شاعری افزود: مهمترین مطالبه مردم اراک برخورداری از هوای پاک است و مسئولان اجرایی دولت در این استان باید تمامی تلاش خود را برای تحقق این خواسته به حق مردم به کار گیرند.

وی با بیان اینکه در سفر سوم دو منطقه شکار ممنوع تالاب میقان و بازرجان تفرش به وسعت 59هزار هکتار به مناطق چهارگانه حفاظتی ارتقا می یابد افزود: بنابراین سطح مناطق چهارگانه حفاظتی استان از چهار درصد به 6.3درصد ارتقا می یابد.

همچنین فضاسازی پارکینگ، محوطه سبز و میدان پازن در اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اعتبار دو میلیارد و 500میلیون ریال به بهره برداری رسید.