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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

مدیرعامل بنیاد رادی:

مقالات مسابقه مقاله‌نویسی رادی برای چاپ به نشر قطره ارائه می‌شوند

مقالات مسابقه مقاله‌نویسی رادی برای چاپ به نشر قطره ارائه می‌شوند

شکرخدا گودرزی با اشاره به آخرین مراحل گردآوری و تدوین مقالات مسابقه مقاله‌نویسی بنیاد اکبر رادی از انتشار این مقالات توسط نشر قطره خبر داد.

گودرزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مسابقه مقاله‌نویسی اکبر رادی در آخرین مراحل گردآوری و تدوین است تا زیر نظر هیئت مدیره و با مسئولیت عطاء‌الله کوپال مقالات تدوین شوند و طبق تفاهم‌نامه‌ای که با نشر قطره منعقد شده برای چاپ در اختیار این نشر قرار گیرد.

وی درباره تأمین مکان بنیاد اکبر رادی یادآور شد: هنوز این امکان برای بنیاد فراهم نشده است و مذاکرات ما با شهرداری تهران و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است.

مدیرعامل بنیاد اکبر رادی درباره برنامه‌های جدید این بنیاد گفت: قرار است هفته آینده هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی جلسه‌ای برگزار کند تا طی آن برنامه‌های سال جدید بنیاد مشخص شود و برنامه ریزی‌های لازم در این زمینه را آغاز کنیم.

کد مطلب 1206696

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