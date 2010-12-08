گودرزی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مسابقه مقاله‌نویسی اکبر رادی در آخرین مراحل گردآوری و تدوین است تا زیر نظر هیئت مدیره و با مسئولیت عطاء‌الله کوپال مقالات تدوین شوند و طبق تفاهم‌نامه‌ای که با نشر قطره منعقد شده برای چاپ در اختیار این نشر قرار گیرد.



وی درباره تأمین مکان بنیاد اکبر رادی یادآور شد: هنوز این امکان برای بنیاد فراهم نشده است و مذاکرات ما با شهرداری تهران و مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال انجام است.



مدیرعامل بنیاد اکبر رادی درباره برنامه‌های جدید این بنیاد گفت: قرار است هفته آینده هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی جلسه‌ای برگزار کند تا طی آن برنامه‌های سال جدید بنیاد مشخص شود و برنامه ریزی‌های لازم در این زمینه را آغاز کنیم.