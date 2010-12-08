کتاب عبدالقادر مراغی منتشر شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این کتاب که با مقدمه محمدرضا درویشی منتشر شده، جنبه های مختلف زندگی و آثار عبدالقادر مراغی مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدرضا درویشی در بخشی از این پیشگفتار در توضیح این کتاب چنین آورده است : کتاب حاضر دومین جزء از سری بیوگرافی های موسیقی دانان است که رئوف یکتا آنها را به سال ( 1318ق) تحت عنوان "اساتیذالحان" در استانبول به چاپ رسانید.جزء اول به زکایی دده ، جز دوم به عبدالقادر مراغی و جزء سوم به دده افندی اختصاص دارد. اگرچه جزءهای اول و سوم این کتاب نیز اهمیت دارند اما فعلا ترجمه جزء دوم آن به چاپ می رسد.اصل کتاب به خط ترکی عثمانی است و برگردان آن، در سال 2000 میلادی ، به خط ترکی استانبولی توسط دکتر مصطفی ارکان صورت گرفته و توسط انتشارات پان در استانبول منتشر شده است.
درویشی در بخش دیگر از کتاب عبدالقار مراغی به جالب ترین قسمت این کتاب اشاره کرد و گفت : از جالب ترین مباحث کتاب قسمتی است که صحبت از صحت یا سقم انتساب آثار موسیقایی به عبدالقادر مراغی به میان می آید. رئوف یکتا که عضو هیئت تصنیف و تثبیت رپرتوار موسیقی عثمانی بوده است خود در این زمینه صاحب نظر است و در فهرست خود در آخر کتاب با شک به انتساب برخی تصنیف ها به مراغی نگاه می کند و برخی از آنها را مردود می داند. بعدها نیز افراد دیگری آثار دیگری را به مراغی منسوب کردند با در رد انتساب برخی از تصنیف ها به مراغی سخن گفتند.
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