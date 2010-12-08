به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام نیکنژاد ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش همیاران پلیس محرم گفت: این نشست به منظور هماهنگی و همسویی برای برگزاری هرچه بهتر دستگاههای مسئول و متولی در امر مراسم دهه اول محرم بود.
وی ادامه داد: پلیس ما امروز یک پلیس مردمی و مشارکتجو است لذا حضور مردم و مشارکت مردمی را برای پیشبرد ماموریتهای خود لازم دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: یکی از صحنههایی که همواره حضور گسترده مردم را در آن شاهدیم مراسم دهه اول محرم است.
وی افزود: گستردگی کار و حجم بالای هیئتهای مذهبی که در تهران بیش از 18 هزار هیئت هستند موجب شده تا برای نظم بخشی و بهتر برگزار شدن مراسم پلیس از هیئتهای مذهبی کمک بطلبد.
حجتالاسلام نیکنژاد تصریح کرد: پلیس مجموعهای را از هیئتهای مذهبی به عنوان همیار پلیس انتخاب کرد تا آنان پس از سپری کردن آموزش در امر انضباط هیئتها مسئولیت بر عهده بگیرند.
وی گفت: پلیس توصیههای امنیتی و انتظامی خود را توسط این افراد به هیئتها منتقل و اجرایی می کند که این امر موجب روانسازی کار پلیس و جلوگیری از بیانضباطی میشود.
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