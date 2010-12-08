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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

5 زائر ایرانی در حادثه انفجار مین در عراق زخمی شدند

5 زائر ایرانی در حادثه انفجار مین در عراق زخمی شدند

نماینده سازمان حج و زیارت در عراق در مورد حادثه صبح چهارشنبه کاروان زائران ایرانی گفت: اتوبوس حامل کاروان زائران حرم امام حسین (ع) از مسیر جاده در راه بغداد ـ کربلا خارج و به دلیل برخورد با یک مین قدیمی دچار حادثه شده و پنج نفر مجروح شدند.

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انفجار و عملیات تروریستی در کار نبوده افزود: اتوبوس حامل زائران از جاده منحرف شده و در مسیر خاکی به یک مین قدیمی کنار جاده ای برخورد کرده و حادثه رخ داده است.

وی اظهار داشت: در این حادثه پنج نفر مجروح شدند که چهار نفر آنها سرپایی مداوا شدند و تنها یک خانم به نام اکرم باقری یا میرباقری در بیمارستان بستری شده است.

خانی تاکید کرد: منطقه ای که حادثه در آن رخ داده منطقه الدوره در مسیر جاده بغداد به سمت کربلا بوده و کاروان مذکور جزو کاروانهای زیر مجموعه سازمان حج و زیارت از کرج است.

کد مطلب 1206705

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