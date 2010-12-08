5 زائر ایرانی در حادثه انفجار مین در عراق زخمی شدند

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انفجار و عملیات تروریستی در کار نبوده افزود: اتوبوس حامل زائران از جاده منحرف شده و در مسیر خاکی به یک مین قدیمی کنار جاده ای برخورد کرده و حادثه رخ داده است.

وی اظهار داشت: در این حادثه پنج نفر مجروح شدند که چهار نفر آنها سرپایی مداوا شدند و تنها یک خانم به نام اکرم باقری یا میرباقری در بیمارستان بستری شده است.

خانی تاکید کرد: منطقه ای که حادثه در آن رخ داده منطقه الدوره در مسیر جاده بغداد به سمت کربلا بوده و کاروان مذکور جزو کاروانهای زیر مجموعه سازمان حج و زیارت از کرج است.