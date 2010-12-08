اعتبارات کارهای فرهنگی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از نهادها و سازمان‌های موثر در برگزاری بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران و هجدهمین دوره هفته کتاب صبح امروز چهارشنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، محمد اللهیاری فومنی و حمیدرضا قبادی در سالن کنفرانس این وزارتخانه برگزار شد.

سید محمد حسینی در این مراسم گفت: هزینه‌های دولت برای کارهای عمرانی بسیار زیاد است و اعتبارات اختصاص یافته سرسام‌آور است اما اختصاص اعتبارات برای مسایل فرهنگی ناچیز است.

وی در ادامه سخنانش علت وقوع حادثه عاشورا را جهل و بی خبری مردم دانست و افزود: دلبستگی افراد به دنیا، ضعف در ایمان و استفاده ابزاری از دین سبب این حادثه تاریخی شد.

وزیر ارشاد ادامه داد: ما باید هم‌اکنون از عبرتهای فراوان عاشورا درس بگیریم و وظیفه خودمان است که از دینمان حراست کنیم.

محور دیگر سخنان حسینی درباره سفرهای استانی بود که اینچنین توضیح داد: هم‌اکنون سفرهای استانی از ماهی یکبار و دو هفته به هفته‌ای یکبار تغییر داده شده و این مسئله خیر و برکت فراوان برای استانها به همراه دارد.

حسینی اظهار کرد: اینکه مسئولان از نزدیک گره های موجود در استانها را برای رفاه حال شهروندان باز کنند سبب دلگرمی برای مردم ایران زمین می‌شود.

وی برگزاری نمایشگاههای کتاب در استانها را حاصل همین سفرهای استانی دانست و بیان کرد: مشارکت و همکاری برای برپایی این نمایشگاهها بی مثال است.

وزیر ارشاد از مردم استانهای مختلف خواست که هر کس ایده‌ای مناسب برای کارهای فرهنگی دارد ارائه دهد تا برای آنها بودجه‌ای در نظر گرفته شود.

به گفته وی بودجه‌ در نظر گرفته شده در استانها تنها برای موسسات فرهنگی نیست و می‌تواند به نهادهای خصوصی و حتی افراد خاص که ایده‌های خوبی دارند اختصاص پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه برخی‌ها معتقدند که به دلیل تعدد دستگاهها و نهادهای متولی بحث فرهنگی موازی‌کاری در این امور انجام می‌شد عنوان کرد: هفته کتاب نشان داد که این نهادها می‌توانند همگرایی و هم‌افزایی در کارها داشته باشند و به یک مهندسی فرهنگی که مدنظر ما است برسند.

وی با تاکید بر اینکه برخی از افراد در ایران اهل مطالعه نیستند و همچنان فرهنگ شفاهی حاکم است گفت: باید با برگزاری برنامه‌های متعدد فرهنگی مردم را از این سطحی‌نگری به عمقی‌نگری رهنمون کنیم تا بتوانیم از تبعات منفی سطحی نگری در در جامعه دور شویم.

حسینی 9 دی‌ماه سال گذشته را حماسه‌ای بی بدیل از شعور و درک مردم ذکر و افزود: این شعور و درک تنها در مورد مباحث اجتماعی نیست، آگاهی و فهم مردم باید در تمامی زمینه‌ها بالا رود.

وی یکی از دغدغه‌هایش را دوری مدیران و مسئولان از کتاب ذکر کرد و افزود: گاهی برخی از مدیران به دلیل مسئولیتهای سنگین از خواندن کتاب دور می‌شوند و یا تنها در حوزه اختصاصی خودشان به مطالعه می‌پردازند که این مسئله سبب می‌شود نگاه آنها به تحلیلهای دیگر مانند مردم عادی باشد که این اصلا درست نیست.

حسینی از مدیران دولتی و کسانی که درگیر کارهای اجرایی هستند خواست تا مطالعه را فراموش نکنند و در مطالعه از یکدیگر سبقت بگیرند.

وی با تقدیر از برگزاری خوب هفته کتاب خطاب به اهالی فرهنگ گفت: باید نواقص را هم مطرح کنیم و برای حل آن با یکدیگر تعارف نکنیم، تشویق خوب است اما باید برای رفع نواقص هم تلاش کنیم.

وزیر ارشاد ادامه داد: ما باید از هر بستری اعم از داخلی و خارجی برای پیشرفت استفاده کنیم و نقاط قوت را نهادینه و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

حسینی با تاکید بر اینکه مسائل فرهنگی وجه تمایز ایران با نظامهای دیگر است تاکید کرد: مسائل فرهنگی سبب عزت و پیشرفت ایران است.

وی همچنین محور دیگر سخنانش را به بحث هسته‌ای اختصاص داد و تاکید کرد: روز گذشته اقتدار ایران را در بحث جهانی دیدیم و مذاکرات در فضای اقتدار ایران بود.

حسینی افزود: نماینده ایران آنها را به راحتی به چالش کشید و درباره ترور دانشمندان ایرانی هم موضعگیری کرد و آنها را محکوم کرد.



وی گفت: ما نشان دادیم که هر وقت متکی به فرهنگ اصیل خود بودیم در صحنه جهانی و منطقه حرف اول را زدیم.

دری: مفاد شورای سیاستگذاری بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تصویب شد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست از تصویب مفاد شورای سیاستگذاری بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده خبر داد و گفت: این مفاد به زودی اعلام می‌شود.

بهمن دری افزود: بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال آینده جلوه‌گاه همدلی و مشارکت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه توقع مردم از نمایشگاه بیست و چهارم بسیار بالا است تصریح کرد: باید بتوانیم با برگزاری جلسات منظم این توقع را برآورده کنیم.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد نمایشگاه کتاب تهران و هفته کتاب را دارای یک وجه تمایز اساسی دانست و اظهارکرد: در نمایشگاه کتاب وزارت ارشاد متولی اصلی برگزاری است در صورتی که در هفته کتاب وزارت ارشاد در کنار سایر نهاد‌های به عنوان عضو مشارکت کننده حضور دارد.

دری به برگزاری جلسات منظم برای هفته کتاب اشاره کرد و ادامه داد: در ستاد دهه فجر هم این همه تشکل و نهاد حضور پیدا نمی‌کنند که برای هفته کتاب امسال حضور داشتند.

در این مراسم محممد اللهیاری فومنی مدیر کل اداره کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد نیز سخنانی را بیان کرد.

در پایان از نهادهای مرتبط با نمایشگاه کتاب تهران و هفته کتاب تقدیر شد و نمایندگان این نهادها به رسم یادبود هدیه‌ای به سید محمد حسینی وزیر ارشاد اهدا کردند.