اثر دانشجوی آملی برگزیده جشنواره ملی دانشجویی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سیده نسیم پژومان، با داستان کوتاه "نذر بابام زود اداء شد" در بخش یده وطرح، درمیان 222 اثر ارسالی از سراسر کشور به جشنواره ملی فیلم دانشجویی کشور راه یافت و تندیس ویژه جشنواره و جایزه نقدی دریافت کرد.

وی درخصوص داستان کوتاهش که حائزکسب مقام درجشنواره شد، ادامه داد: موضوع داستان مربوط به محمد جواد پسربچه هفت ساله ای است که به علت بیماری اش درشش ماهگی پدرش موهای او را نذرامام رضا (ع) می کند که اگر شفا پیدا کرد تا هشت سالگی آن را کوتاه نکند وهم وزن موهایش طلا بخرد و نذرامام رضا(ع) بکند.

پژومان ادامه داد: محمد جواد در هفت سالگی که به مدرسه می رود و نسبت به بلند شدن موهایش اعتراض و با کوتاه کردن موهایش باعث می شود نذر پدرش تا قبل از هشت سالگی اش اداء شود.

این دانشجوی رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با بیان اینکه تمامی نوشته های این داستان براساس واقعیت بوده است، خاطرنشان کرد: حداقل یک هفته برای نوشتن این داستان واقعی وقت صرف شد.

پژومان یادآورشد: درحالی عنوان سومی جشنواره فیلم دانشجویی را کسب کردکه نخستین تجربه اش دراین بخش بوده و نفرات اول و دوم از دانشجویان دانشکده صدا وسیما بودند.