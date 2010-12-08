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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

علیشیری خبر داد:

کیش میزبان 200 سرمایه گذار خارجی

کیش میزبان 200 سرمایه گذار خارجی

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی از برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در 29 آذر تا 2 دی ماه سالجاری با حضور بیش از 200 نفر سرمایه گذار خارجی در کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر بهروز علیشیری افزود: همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در کیش در شش پانل تخصصی شامل صنعت و معدن، گردشگری، نفت، گاز و پتروشیمی، آب و کشاورزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عمران شهری و زیربنایی با حضور صاحبان پروژه‌ها و سرمایه گذاران خارجی  مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند مثبت خصوصی سازی و  افزایش شاخص بورس در کشورمان یادآور شد: افزایش شاخص بورس ایران در مقایسه با سایر کشورها نمایانگر این است که بورس ایران نیز می تواند به عنوان یکی از گزینه های برتر سرمایه گذاری مطرح شود.

وی درعین حال خاطر نشان کرد: ما آماده هستیم فهرستی از پروژه های سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار که مطالعات امکان سنجی و اقتصادی آنها به انجام رسیده است را به سرمایه گذاران دعوت شده در این همایش جهت سرمایه گذاری ارائه نمائیم.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد ضمن سفر به ایران برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری، در پروژه های سرمایه گذاری خارجی کشورمان سرمایه گذاری کنند.
کد مطلب 1206711

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