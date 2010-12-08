خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بدمینتون قهرمانی کشور با حضور 25 تیم از امروز چهارشنبه به میزبانی رشت آغاز شد. این دوره از رقابتها تا 21 آذرماه ادامه خواهد داشت.
اردوی بسکتبالیستهای دانش آموز آغاز میشود
سومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم منتخب بسکتبال دانش آموزان از جمعه 19 آذرماه با حضور 17 بسکتبالیست در استان گلستان آغاز میشود. این مرحله از اردو به مدت 9 روز پیگیری خواهد شد. تیم بسکتبال دانش آموزان برای حضور در رقابتهای جهانی این رشته که در "چانگ چیانگ" چین برگزار میشود، آماده میشود.
10 مدال حاصل کار پینگ پنگ بازان در مسابقات بینالمللی چین
در پایان مسابقات تنیس روی میز بین المللی چین نمایندگان کشورمان به 2 مدال طلا، 3 مدال نقره و 5 مدال برنز دست یافتند. این رقابتها با حضور 135 ورزشکار (96 مرد و 39 زن) از کشورهای ایران، چین، روسیه، تایلند، نروژ، کره جنوبی، هندوستان، اسلواکی، ماکائو، عراق، تایوان و یک کشور آفریقایی برگزار شد.
مسابقات هندبال نیروهای مسلح برگزار میشود
رقابتهای هندبال قهرمانی نیروهای مسلح به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش و پاسداشت شهیدان سرلشگر هاشمی نسب و سرلشگر پورمصطفی به میزبانی نیروی زمینی ارتش برگزار میشود. این رقابتها فردا پنجشنبه در سالن ورزشی فدراسیون هندبال برگزار خواهد شد.
تیمهای سید سه مسابقات راگبی مردان معرفی شدند
پنجمین دوره مسابقات راگبی مردان قهرمانی کشور در سید سوم با حضور تیمهای اردبیل، کرمانشاه، گیلان و سیستان و بلوچستان در تهران برگزار خواهد شد. این رقابتها طی روزهای 26 تا 29 دی ماه پیگیری میشود.
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