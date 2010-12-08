مانور امداد و نجات زلزله در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مانور امداد و نجات زلزله پیش از ظهر چهارشنبه در محمدشهر کرج برگزار شد و جمعی از مسئولان کشوری از جمله دبیرکل هلال احمر و رئیس امداد و نجات در آن حضور داشتند..

این مانور از بخشهای گوناگون تشکیل شده بود و مراکز و نهادهای مختلفی در برگزاری آن شرکت داشته اند که از میان آنها می توان به جمعیت هلال احمر و سازمان امداد و نجات اشاره کرد.

شرایطی نزدیک به شرایط واقعی برای برگزاری مانور فراهم شد

مانور امروز مربوط به یک زلزله فرضی و حوادث احتمالی پس از زلزله بود و تلاش شده بود که شرایطی نزدیک به شرایط واقعی برای برگزاری مانور فراهم شود ضمن اینکه هلال احمرکرج میزبان این برنامه بود.

این مانور ترکیبی از امدادسرانی در خصوص امور مختلف از جمله اطفای حریق، زنده یابی، آواربرداری و بیرون کشیدن از زیرآوار بود و امدادرسانان در خصوص رسیدگی به همه این موارد فعالیتهای امداد و نجات را انجام دادند و مانور را به اجرا درآوردند.

ماکتهای ساختمانهای مقاوم، نیمه مقاوم و غیرمقاوم به نمایش درآمد

همچنین انواع آوار در این مانور به نمایش گذاشته شد ضمن اینکه ماکتهای ساختمانهای مقاوم، نیمه مقاوم و غیرمقاوم و وضعیت آنها پس از بروز زلزله نیز به نمایش گذاشته شد.

در خلال مانور یادشده، نیروهای ارزیاب وارد منطقه شدند و به کمک تجهیزات لازم و مناسب به انجام فعالیتهای مربوطه پراداختند ضمن اینکه سگهای تجسس و زنده یاب نیز در این مانور حضور داشتند.

نیروهای امدادگر طی این برنامه افراد حادثه دیده را از زیر آمار بیرون کشیدند و به ارائه خدمات مربوط به کمکهای اولیه پرداختند.

نیروهای چترباز به اجرای برنامه مانور پرداختند

حضور هلیکوپتر در منطقه و اجرای مانور توسط نیروهای چترباز از دیگر بخشهای برنامه یادشده بود که این امر، اهمیت و تاثیر این مانور را بیشتر کرده است.

همچنین یک فرد آموزش دیده، عملیات فرود از ارتفاع به کمک طناب را به نمایش گذاشت که این امر با کمک هلیکوپتر انجام شد و یکی از فعالیتهای امدادی و نجاتی محسوب می شود.

در این مانور، یکی از کارشناسان هلال احمر به سخنرانی پرداخت و صحبتهای وی توسط مترجم برای افراد غیرایرانی حاضر در مانور ترجمه می شد.

برگزاری مانور بر توانایی برای مواجه شدن با شرایط سخت زلزله می افزاید

قویدل در این مانور گفت: اهمیت برگزاری مانور امروز بسیار زیاد است و توانایی را برای مواجه شدن با شرایط سخت پس از زلزله افزایش می دهد.

وی یادآور شد: چند روز قبل از برگزاری مانور امروز، دوره آموزشی مدرسه میدانی که یک دوره آموزشی بین المللی است در منطقه محمدشهر کرج آغاز شده و تا تا 23 آذرماه سال جاری ادامه دارد.

این مسئول یادآور شد: همزمان با آغاز دوره آموزشی مدرسه میدانی، امدادگران 25 کشور دنیا در منطقه محمدشهر کرج گرد هم آمدند و آموزشهای مربوطه را فراگرفتند.