برخورد با کلاسهای آمادگی دستیاری/ بازنگری محتوای آموزشی دوره دستیاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: یکی از قوی ترین ریشه های تخلف در آزمونها، همیشه همین کلاسها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر سازمانی همانند یک دانشکده پزشکی وجود داشته باشد و مربیانی با مرتبه استادیاری در این کلاسها فعالیت کنند، برای آنها مجوز صادر خواهد شد اما در حال حاضر چنین سازمانی در بحث کلاسهای آمادگی آزمون دستیاری در کشور وجود ندارد و از ادامه کار کلاسها ممانعت شده این تخلف یک امر خارج از اخلاق علمی و امری مذموم است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب که طرح تحول در محتوای آموزشی دوره های پزشکی و پیراپزشکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، گفت: تحول در محتوای آموزشی و پژوهشی یک ضرورت است.

وی افزود: دوره آموزش پزشکی عمومی بسیار ناقص است و برای تکامل در این بخش دو برنامه تحول در نظر گرفته شده که بر اساس جمع بندی انجام شده، اجرا خواهد شد.

محققی یادآور شد: دوره دستیاری هم نیاز به تحول جدی دارد، اما به دلیل برخی مسایل تاکنون این طرح مطرح نشده که با پیگیری های صورت گرفته مطمئناً در محتوای دوره دستیاری نیز تجدید نظر صورت می گیرد.

وی در پاسخ به دانشجویی مبنی بر عدم توجه به محتوای پژوهشی در دانشگاه ها، اظهار داشت: پژوهش دانشجویی یک ویژگی ممتاز است که هم از حمایت برخوردار است و هم نهاد مشخصی از آن حمایت می کند. خط ویژه پژوهش های دانشجویی باید در دانشگاه ها ایجاد شود که استان مرکزی از نظر برخورداری از صنایع و نهادهای دیگر، ظرفیت خوبی برای توجه به پژوهش های دانشجویی دارد.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به دانشجویی که پیگیر مشکلات دانشجویان دوره بهداشت محیط بود، گفت: وزارت بهداشت نظر مثبتی بر ارتقاء سطح دوره بهداشت محیط دارد از همین رو بخش آموزشی دوره بهداشت محیط در حال بازنگری است.

وی افزود: 20 درصد محتوای دوره های بهداشت به صورت شناور در اختیار دانشگاه ها گذاشته شده است که اگر دانشگاه از این فرصت استفاده کنند می توانند بهره وری در این رشته ها را بیشتر کنند.