دکتر هادی حجت در گفتگو با خبرنگار مهر در شهر ری، با بیان اینکه در حال حاضر یازده رشته در این دانشکده وجود دارد، اظهار کرد: در مقطع کارشناسی رشتههای علوم حدیث، علوم و معارف قرآن، فقه و حقوق اسلامی و کلام اسلامی تدریس میشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی دانشکده علوم حدیث توسعه مقاطع تحصیلی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی است، افزود: تلاشهای زیادی برای افزایش تعداد دانشجو و افزایش رشتهها انجام شده است که در پی چند سال گذشته آمار دانشجویان ارشد افزایش یافته است. در سال 84 که اولین دوره ارشد با 34 نفر شروع شد و امسال 159 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در سه شهر قم، اصفهان و تهران جذب شدند.
این مسئول خاطرنشان کرد: ما معتقدیم حدیث میتواند در علوم مختلف اسلامی تاثیرگذار باشد و لازمه آن طراحی رشتههای جدید است که در مجموع تاکنون 16 رشته و گرایش مختلف طراحی کردهایم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث با اشاره به رشتههایی که در مقطع کارشناسی در دست بررسی است، عنوان کرد: رشته تبلیغ در حج و زیارت، علوم حدیث، آداب و اخلاق پزشکی در مقطع کارشناسی در حال گذراندن مراحل تصویب هستند.
حجت تأکید کرد: همچنین در مقطع کارشناسی ارشد رشتههای علوم حدیث با گرایش اخلاق، علوم حدیث با گرایش عرفان، علوم حدیث با گرایش اقتصاد، تفسیر روایی، علوم و معارف نهجالبلاغه، تبلیغ در حج و زیارت و روانشناسی اسلامی با گرایش روانشناسی مثبتگرا تصویب شده یا در شرف تصویب توسط مراجع ذیربط هستند، همچنین رشته کلام امامیه در مقطع دکتری تصویب شده است.
وی اضافه کرد: همچنین رشته علوم و معارف نهجالبلاغه با گرایش اندیشه سیاسی و سیره حکومتی در دوره دکتری در دست بررسی و تدوین است؛ بخشی از روند تدوین و تأسیس رشتههای جدید مربوط به دانشکده است و بخشی از آن نیز مربوط به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که باید رشتههای مورد نظر توسط آن دفتر تصویب شود.
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