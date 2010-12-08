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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

از سوی یک فرد ناشناس؛

کاردار سفارت بحرین در دمشق چاقو خورد

کاردار سفارت بحرین در دمشق چاقو خورد

منابع خبری از چاقوکشی یکی فرد ناشناس علیه کاردار سفارت بحرین در دمشق خبر می دهند که باعث خونریزی وی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال، "محمد احمد المحیمد" کاردار سفارت بحرین در سوریه شب گذشته در منطقه کفرسوسه (مرکز دمشق) در پی چاقو خوردن از یک فرد ناشناس از ناحیه گردن و دست مجروح شد.

"عبدالرحمان مبارک السلیطی" سفیر بحرین در دمشق در این باره اظهار داشت: این دیپلمات بحرینی پس از انتقال به بیمارستان مداوا و مرخص شد.

سفیر بحرین از آغاز تحقیقات جنایی در زمینه دستگیری عاملان این حادثه خبر داد. در همین راستا منابع پزشکی در سوریه اعلام کردند: دیپلمات بحرینی شب گذشته پس از انتقال به بیمارستان مورد مداوا قرار گرفت و صبح امروز از بیمارستان اندلس مرخص شد و حال وی هم اکنون مساعد است.

کد مطلب 1206727

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