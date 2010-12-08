کاردار سفارت بحرین در دمشق چاقو خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال، "محمد احمد المحیمد" کاردار سفارت بحرین در سوریه شب گذشته در منطقه کفرسوسه (مرکز دمشق) در پی چاقو خوردن از یک فرد ناشناس از ناحیه گردن و دست مجروح شد.

"عبدالرحمان مبارک السلیطی" سفیر بحرین در دمشق در این باره اظهار داشت: این دیپلمات بحرینی پس از انتقال به بیمارستان مداوا و مرخص شد.

سفیر بحرین از آغاز تحقیقات جنایی در زمینه دستگیری عاملان این حادثه خبر داد. در همین راستا منابع پزشکی در سوریه اعلام کردند: دیپلمات بحرینی شب گذشته پس از انتقال به بیمارستان مورد مداوا قرار گرفت و صبح امروز از بیمارستان اندلس مرخص شد و حال وی هم اکنون مساعد است.