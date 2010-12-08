تشکیل کمیته 5 نفره برای انتخاب مهمانان جلسه جامعتین و اصولگرایان

حسن غفوری فرد عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه در جلسه مشترک جامعتین با احزاب چه کسانی دعوت شده اند، افزود: هنوز دعوت از چهره های شاخص اصولگرایی و احزاب نهایی نشده است و کمیته 5 نفره برای انتخاب مدعوین تشکیل شده است.

وی افزود: این کمیته 5 نفره متشکل از عسگر اولادی، ولایتی، حداد عادل، باهنر و یک نفر دیگر است که تصمیم می گیرند چه کسانی در این جلسه مشترک با جامعتین حضور داشته باشند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به جلسه ای که چندی پیش رئیس جمهور با چهره های شاخص اصولگرایی داشت، افزود: در آن جلسه 30 تن از چهره های شاخص اصولگرایی حضور داشتند که در جلسه جامعتین نیز از این افراد دعوت می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در آن جلسه برخی چهره های اصولگرا همچون محسن رضایی دعوت نشده بودند و آیا در این جلسه از آنها دعوت می شود، افزود: فکر می کنم در جلسه جامعتین محسن رضایی هم دعوت شود.

این چهره سیاسی در پاسخ به این سئوال که گفته شده است مقرر شده جلسات جامعتین با حضور نماینده از جبهه پیروان خط امام و رهبری تشکیل شود، افزود : تاکنون هیچ نماینده ای از احزاب در جلسات کمیته جامعتین حضور نداشته و خود جامعتین به صورت مستقل جلسات را برگزار کرده اند.