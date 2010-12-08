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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: کسب سه مدال طلا و برنز توسط آذربایجان غربی در تورنمنت آزاد بین المللی چین، برتری نمایندگان آذربایجان غربی در مسابقات فوتبال دسته سه کشور و راه یابی تیم ارومیه و میاندوآب به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال اهم اخبار کوتاه ورزشی امروز استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم دو نفره تنیس روی میز معلولان ایران مدال طلای تیمی تورنمنت آزاد بین المللی چین را از آن خود کرد.

مسابقات بین المللی تنیس روی میز معلولان 13 آذر در پکن پایتخت چین گشایش یافت که در بخش تیمی حسن جانفشان ملی پوش شایسته آذربایجان غربی و کاظم برونجانی موفق به کسب مدال طلا شدند.

در بخش انفرادی کلاس دوی مردان نیز حسن جانفشان مدال طلا و حمید قرجه داغی از آذربایجان غربی مدال برنز این رقابت ها را کسب کرد.

در این مسابقات 135 ورزشکار معلول شامل 96 مرد و 39 زن از کشورهای ایران، چین، روسیه، تایلند، نروژ، کره جنوبی، هندوستان، اسلواکی، ماکائو، عراق، تایوان و یک کشور آفریقایی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

برتری نمایندگان آذربایجان غربی در مسابقات فوتبال دسته سه کشور

تیم های آذربایجان غربی در ادامه مسابقات فوتبال دسته سع کشوری توانستند دو برد و یک تساوی را کسب کنند.

در این بازیها نتایج زیر بدست آمد:

چی چست ارومیه 3 نوین تهران 1

موکریان مهاباد 3 دایتیس لرستان 2

شمس خوی 1 شاهین تهران 1

راه یابی تیم ارومیه و میاندوآب به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال

مسابقات فوتسال لیگ دسته یک آذربایجان غربی در سردشت به پایان رسید، این مسابقات با شرکت شش تیم از 13آذر به مدت سه روز در سالن شهدای هفت تیر سردشت برگزار شد.

بازیها با حضور تیم هایی از شهرهای ارومیه، میاندوآب، سردشت، سلماس، مهاباد و خوی آغاز و در پایان تیم های آجرفشاری ارومیه و گلپا میاندوآب با کسب 10 امتیاز به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند و تیم سردشت نیز با کسب 9 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

کد مطلب 1206733

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