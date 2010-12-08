حوزه علمیه خواهران 20 هزار اعزام تبلیغی به مدارس داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی‌پناه صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اعزام خواهران مبلغ به مدارس و دانشگاه‌ها در طول سال به صورت مستمر انجام می‌گیرد، افزود: این امر در مناسبت‌های مذهبی به ویژه در ماه‌های محرم و صفر با افزایش چشمگیری همراه است.



وی با اشاره به فعالیت ستادهای استانی همکاری حوزه و آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به همکاری نزدیکی که میان مراکز حوزوی و سازمان‌های آموزش و پرورش استانی وجود دارد، اعزام خواهران مبلغ به مدارس از طریق این ستادها برنامه‌ریزی می‌شود.



حجت‌الاسلام حسینی‌پناه با اشاره به اینکه این اعزام‌ها از سوی مدارس علمیه خواهران در سطح کشور انجام می‌گیرد و آمار مربوط به آنها در فواصل مختلف به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ارائه می‌شود، اضافه کرد: بر اساس آمار به دست آمده از مدارس، در سال گذشته حدود 9 هزار نفر درماه‌های محرم و صفر از مدارس علمیه خواهران به مدارس زیرمجموعه آموزش و پرورش اعزام شده‌اند.



وی ادامه داد: به طور کلی در سال تحصیلی گذشته 20 هزار مورد اعزام تبلیغی به مدارس زیرمجموعه آموزش و پرورش و هزار مورد اعزام تبلیغی به دانشگاه‌ها صورت گرفته است.



مدیر تبلیغ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مدارس علمیه خواهران در ایام ماه محرم و صفر تصریح کرد: اعزام بانوان مبلغ به مدارس زیرمجموعه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به منظور سخنرانی و تبلیغ از جمله مهم‌ترین فعالیت های مدارس علمیه خواهران در این زمینه به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه در ماه‌های محرم و صفر تقاضاهای فراوانی در زمینه اعزام مبلغ به مراکز مختلف وجود دارد، اظهار داشت: مدارس علمیه خواهران بر اساس توانایی‌های خود به این تقاضاها پاسخ می‌دهند.

