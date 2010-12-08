820 مبلغ به مناطق مختلف خراسان جنوبی اعزام شدند

حجت الاسلام علی کوثری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: در راستای اهمیت تبلیغ در اسلام، به ویژه تبلیغ چهره به چهره احکام اسلام ناب محمدی(ص) و جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی اعزام مبلغ به مناطق نیازمند به تبلیغ در ایام و مناسبتهای تبلیغی و نیز به صورت سالانه به مراکز مختالف اداری، آموزشی و روستاها(طرح استقرار و هجرت) را انجام می دهد.

وی به فعالیتهای مبلغین اعزامی در ماه محرم اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا بالغ 430 مبلغ از دفتر تبلیغات اسلامی شهرستانهای قم و مشهد، طرح هجرت قم، مشهد و اصفهان، سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی و واحد بشیران جوان و اعزام آنها به شهرها، بخشها و روستاها، مراکز نظامی و انتظامی در دهه اول ماه محرم اعزام شدند.

حجت الاسلام کوثری نیا اضافه کرد: فعالیت روحانیون مستقر و طرح هجرت و مبلغین بومی امام جمعه و جماعات به تعداد 390 نفر در سطح استان در طول بویژه ماه محرم انجام می شود.

وی برگزاری نماز جماعت، وعظ و خطابه پیرامون سیره و روش امام حسین(ع)، احیای امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و عفاف، زکات، برپایی مجالس سوگواری و عزداری سیدالشهدا، تفسیر قرآن و بیان حکام را از جمله فعالیتهای مبلغین اعزامی به مناطق استان عنوان کرد.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت هدفمند کردن یارانه ها در کشور، یادآور شد: در سال جاری موضوع هدفمندی یارانه ها و اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های مردم از این قانون هدفمند نیز از جمله فعالیتهای مبلغین اعزامی است.