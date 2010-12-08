حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 گفت: مذاکرات آغاز بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران بود و نتیجه آن هم پیروزی و موفقیت برای ما بود.

وی با اشاره به اقدام اشتون در پایان مذاکرات و قرائت بیانیه ای مغایر با توافقات گفت: این حرکت نیز طبیعت استکباری غرب را نشان داد که در پایان بازی درآوردند اما نشست ترکیه این موضوع را جبران خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: حرکت اشتون به هیچ وجه نظر جمع نبوده است و عدم حضور او در کنفرانس مطبوعاتی با آقای جلیلی نیز بازی ناصحیح غرب بوده است .

وی گفت : با پیش بینی های مثبتی که در قبال نشست استانبول وجود دارد ، نتایج خوبی در انتظار جمهوری اسلامی است.