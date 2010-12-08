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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۸

ابراهیمی در گفتگو با مهر :

مذاکرات استانبول کاستی های مذاکرات اخیر را جبران می‌کند

مذاکرات استانبول کاستی های مذاکرات اخیر را جبران می‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 1+5 در استانبول کاستی های مذاکرات اخیر را که ناشی از طبیعت استکباری غرب بوده است جبران کند.

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 گفت: مذاکرات آغاز بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران بود و نتیجه آن هم پیروزی و موفقیت برای ما بود.

وی با اشاره به اقدام اشتون در پایان مذاکرات و قرائت بیانیه ای مغایر با توافقات گفت: این حرکت نیز طبیعت استکباری غرب را نشان داد که در پایان بازی درآوردند اما نشست ترکیه این موضوع را جبران خواهد کرد.

ابراهیمی افزود: حرکت اشتون به هیچ وجه نظر جمع نبوده است و عدم حضور او در کنفرانس مطبوعاتی با آقای جلیلی نیز بازی ناصحیح غرب بوده است .

وی گفت : با پیش بینی های مثبتی که در قبال نشست استانبول وجود دارد ، نتایج خوبی در انتظار جمهوری اسلامی است.

کد مطلب 1206737

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