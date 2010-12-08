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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

قرنطینه سلامت اداره زندانهای لاهیجان راه اندازی شد

قرنطینه سلامت اداره زندانهای لاهیجان راه اندازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره زندانهای شهرستان لاهیجان از راه اندازی قرنطینه سلامت در این شهرستان خبر داد.

احمد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها، قرنطینه سلامت اداره زندانهای لاهیجان با ظرفیت 80 نفر راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: این قرنطینه با بودجه 150 میلیون ریالی و به ظرفیت 80 نفر راه اندازی و کاربازپروری، روان درمانی و اصلاح و تربیت در آن با تمام توان در حال اجراست.

وی اظهارامیدواری کرد: با راه اندازی چنین مکانهای کار اصلاح و تربیت و بازپروری زندانیان روند روبه رشدی داشته باشد.

رئیس زندانهای لاهیجان با اشاره به اینکه فلسفه وجودی زندان در اسلام بینش و نگاه اصلاحی و تربیتی است، افزود:  سیاست دستگاه قضایی در بخش زندان بانی محور اصلاح و تربیت و فراهم سازی بازگشت سعادتمندانه مددجویان به آغوش جامعه و خانواده خویش است.

وی ادامه داد:  زندان فرصت مغتنمی است که مددجویان باید از این فرصت به نحو احسن برای پاکسازی روح و روان و جسم خویش با توسل به معنویات و آموزه های دینی بهره و استفاده کنند.

کد مطلب 1206741

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