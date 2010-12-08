اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در مسابقات کشوری ووشو که در شیراز برگزار شد تیم استان موفق به کسب مقام‌های برتر شد.‌

در رده سنی بزرگسالان و در وزن 56- کیلوگرم وحید خرمشاد مقام نخست، وزن 60- کیلوگرم داوود شکرویی مقام دوم، وزن 56- کیلوگرم محسن طالبی مقام سوم، در دره سنی جوانان و در وزن 56- کیلوگرم محسن حسن‌زاده مقام دوم، وزن 60- کیلوگرم سید سعید حسینی مقام سوم و در رده سنی نوجوانان در وزن 34- کیلوگرم محمد خرمشاد مقام دوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

دوره داوری جودو در شهرستان بیرجند برگزار شد

مدرسان این دوره بابک مهاجری دبیر کمیته داوران فدراسیون جودو و یکی از داوران جهانی بودند که در پایان و پس از برگزاری آزمون 17 نفر به عنوان داور درجه سه، چهار نفر به عنوان داور درجه دو و چهار نفر به عنوان داور درجه یک برگزیده شدند.

برگزاری مسابقات تنیس خاکی در دانشگاه پیام ‌نور

مسابقات تنیس خاکی با حضور 16 تنیس‌ باز در زمین تنیس دانشگاه پیام ‌نور و در رده‌های مقدماتی و پیشرفته پس از دو روز رقابت پایان یافت.

در رده مقدماتی امیرحسین زربان پس از انجام هفت مسابقه به مقام قهرمانی رسید.

رده پیشرفته نیز با حضور هشت نفر آغاز و در پایان سعید سعیدی قهرمان این دوره از مسابقات شد.

انتصاب سرپرست هیئت تیراندازی با کمان سربیشه

سرپرست هیئت تیراندازی با کمان شهرستان سربیشه منصوب شد.

طی حکمی محمد یوسفی ‌فرد به سمت سرپرست هیئت تیراندازی با کمان شهرستان سربیشه منصوب شد.

اعزام وزنه ‌برداران استان به یادواره شهدای شهر کهنه قوچان

15 وزنه ‌بردار استان به دور سوم مسابقات وزنه ‌برداری شرق کشور یادواره شهدای شهر کهنه قوچان اعزام می ‌شوند.‌

این مسابقات با حضور ورزشکارانی از مشهد، قوچان، سبزوار، درگز، کاشمر، فریمان، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، خراسان‌ جنوبی، خراسان ‌شمالی، سیستان و بلوچستان، سمنان، آموزش و پرورش گلستان، علی ‌آباد گلستان، کرمان و کهنه برگزار می ‌شود.

تجلیل از ورزشکاران استان با حضور مسئولان

در مراسمی به افتخار کسب دو مقام دومی توسط مهدی امیرآبادی ‌زاده و علیرضا چاجی و مقام سومی توسط محمدرضا توکلی‌اناران با حضور معاون توسعه امور ورزشی، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان و مسئولان هیئت دوچرخه‌ سواری از تلاش‌های ورزشکاران مدال‌آور قدردانی شد.‌

انجمن ورزش‌های بزرگسالان یکی از انجمن‌های زیر نظر هیئت ورزش‌های همگانی استان است که در تمامی رشته ‌های ورزشی در رده‌های سنی بزرگسال و گروه‌های سنی حسب ضوابط موجود با همکاری هیئت‌های ورزشی نسبت به برنامه ‌ریزی و اعزام ورزشکاران به مسابقات ورزشی اقدام می‌ کند.