ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره وبلاگ های بانکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حسین دشتی مدیر اداره کل روابط عمومی بانک ملی در دومین دوره جشنواره وبلاگهای بانکی ایران که به همت بانک ملی در چهار حوزه مختلف برگزار شده بود افزود: براساس آخرین ارزیابی ها،‌سایت بانک ملی ایران برترین سایت اقتصادی کشور است،

وی با تشریح جزئیات جشنواره وبلاگ های بانکی بانک ملی ایران گفت: مشارکت فعالان وبلاگ نویسی در جشنواره دوم نسبت به دوره اول رشد 100 درصدی داشته است.

دشتی افزود: بانک ملی ایران در زمینه ایفای مسئولیت های مختلف اجتماعی و فرهنگی، سرآمد سازمان های اقتصادی کشور است.

محمدرضا حسین زاده عضو هیئت مدیره این بانک نیز با اشاره به خصوصیات عصر حاضر اظهار داشت: وبلاگ نویسان نقش مهمی در افزایش اطلاعات جامعه و رشد و ارتقای آن دارند.

وی گفت: جشنواره وبلاگ های بانکی اولین بار در سال 87 توسط بانک ملی ایران برگزار شد و این جشنواره انگیزه ای برای جوانان کشور جهت اطلاع رسانی مسائل بانکی و اقتصادی است.

حسین زاده افزود: با مطالعه وبلاگ های بانکی، نقاط قوت و ضعف سیستم بانکی مشخص می شود که در نتیجه بهتر می توان برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد.

وی با عنوان اینکه میزان مشارکت در جشنواره دوم وبلاگ های بانکی به مراتب بیشتر از دوره قبل بوده است، ادامه داد: شاخص رشد کشورها در آینده، بر مبنای استفاده از اینترنت و جلوه های مختلف آن نظیر وبلاگ نویسی تعیین می شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران در پایان با تشریح جلوه های فناوری اطلاعات در بخش های مختلف، بر علاقمندی این بانک برای توسعه علم و دانش در کشور تاکید کرد.

در ادامه مراسم، دکتر مسعود سلطانی فر از استادان ارتباطات با تشریح وضعیت وبلاگ نویسی در کشور گفت: بانک ملی ایران با شجاعت و پیشروی در حوزه وبلاگ نویسی وارد شده و طی دو سال گذشته فعالیت های قابل توجهی در این زمینه انجام داده است.

وی با بیان اینکه وبلاگ ها، دماسنج اجتماعی هستند، ابراز داشت: روابط عمومی ها با تحلیل وبلاگ ها می توانند دیدگاه های مردم درخصوص سازمان خود را دریابند.

وی در ادامه خواستار نگاه به وبلاگ نویسی به عنوان یک فرصت شد و تاکید کرد: امروز وبلاگ ها شاخه اصلی روابط عمومی ها در فضای سایبر هستند.

گفتنی است جشنواره وبلاگ های بانکی بانک ملی ایران در چهار حوزه کارکنان بانک ها، عمومی، وبلاگ های رسمی سازمانی و محبوب ترین وبلاگ ها به انتخاب کاربران برگزار شد که در بخش کارکنان بانک ها 13 نفر، بخش عمومی 13 نفر و بخش محبوبترین وبلاگ ها نیز سه نفر مورد تقدیر قرار گرفتند.