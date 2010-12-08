سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر در آستانه برگزاری یکصد و پنجاه هشتمین نشست اوپک درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت، گفت: برآوردهای انجام شده، نشان می دهد وضعیت عرضه و تقاضا برای نفت در سال آینده کمی مشابه با سالجاری میلادی باشد.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اعلام اینکه پیش بینی می شود در سال آینده میلادی تقاضای جهانی برای نفت خام حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد، تصریح کرد: بر این اساس، تقاضا از 85.6 به 86.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

وی عرضه نفت توسط کشورهای غیر عضو اوپک را 52.5 میلیون بشکه در روز عنوان کرد و افزود: در مجموع برآوردها از افزایش روزانه 300 هزار بشکه ای عرضه نفت خام توسط کشورهای غیر عضو اوپک حکایت می کند.

این مقام مسئول با اشاره به احتمال افزایش نیم میلیون بشکه ای تقاضا برای ان.جی.ال سازمان اوپک در سال 2011 میلادی، اظهار داشت: بر این اساس تقاضا برای ان.جی.ال اوپک از 7.8 میلیون بشکه فعلی به 5.3 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

خطیبی با تاکید بر اینکه تقاضا برای نفت اوپک در سال آینده به 28.8 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، اظهارداشت: هر گونه تغییر و تحولات در بازسازی و بهبود اقتصاد جهانی می تواند منجر به تغییراتی در میزان عرضه و تقاضای نفت در سال آینده میلادی شود.

نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت با بیان اینکه بهبودی ملایمی در بازسازی اقتصاد جهانی و برخی از کشورهای صنعتی مشاهده می شود، تاکید کرد: بخش عمده افزایش تقاضای نفت در سال آینده میلادی توسط کشورهای آسیایی به وجود می آید.

به گزارش مهر، یکصد و پنجاه و هشتمین نشست فوق‌العاده اوپک شنبه 20 آذرماه (11 نوامبر) با حضور 12 کشور عضو این سازمان در کیتو پایتخت اکوادور برگزار می‌شود.