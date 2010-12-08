هیئتهای مذهبی پایتخت به کپسول آتش نشانی مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی در مورد تجهیز هیئتها و تکایای مذهبی به تجهیزات ایمنی آتش نشانی، خاطرنشان کرد: سال گذشته تمامی تکایا وهیئت های مذهبی شهر تهران برای ماه محرم به تجهیزات ایمنی آتش نشانی مجهز شدند.

وی با تاکید به اینکه هم اکنون تمامی هیئت های مذهبی تهران به خاموش کننده ها مجهز شده اند، عنوان کرد: از هرهیئت یک نفر برای آموزش مسائل ایمنی به سازمان آتش نشانی معرفی شده که هم اکنون این نمایندگان نیز آموزش های لازم را فرا گرفتند و مسئول مسائل ایمنی در هیئت ها بوده و امور ایمنی را کنترل می کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت: هم اکنون توسط ایستگاه های آتش نشانی ، خاموش کننده ها و تجهیزات ایمنی تک تک هیئت های مذهبی سطح شهر مورد بازدید قرار می گیرد و در صورت مشاهده موارد نا ایمن نسبت به رفع آن پرداخته می شود.

حاجی بیگی تصریح کرد: تکایا وهیئت های مذهبی که برای اولین بار در سال جاری راه اندازی شدند نیز می توانند با مراجعه به ایستگاه های آتش نشانی نسبت به تجهیز امور ایمنی هیئتشان اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی با تاکید بر اینکه ایستگاههای آتش نشانی هر شب تجهیزات ایمنی هیئتهای مذهبی سطح شهر را مورد بازدید قرار می دهند، افزود: در مکانهایی که تعداد زیادی هیئت مذهبی و انبوه جمعیت عزادارن حسینی وجود دارند، خودروهای آتش نشانی به صورت آماده باش حضور دارند تا هنگام بروز اتفاق ها بتوانند هر چه سریعتر عملیات امداد ونجات را به انجام رسانند.