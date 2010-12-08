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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

مصرف روزانه آسپرین خطر مرگ در اثر سرطان را کاهش می دهد

مصرف روزانه آسپرین خطر مرگ در اثر سرطان را کاهش می دهد

دانشمندان انگلیسی دریافتند که مصرف یک دوز پایین آسپرین به صورت روزانه تا حد قابل توجهی می تواند خطر مرگ ناشی از سرطان را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آکسفورد در بررسیهای خود کشف کردند که پراستفاده ترین داروی دنیا (آسپرین) می تواند درصد خطر مرگ در اثر ابتلا به سرطان را حداکثر تا یک پنجم کاهش دهد.

این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله پزشکی لانست منتشر کردند با بررسی بر روی 25 هزار و 570 بیمار که بیشتر آنها انگلیسی بودند به این نتایج دست یافتند.

این محققان بین چهار تا هشت سال درمان روزانه با آسپرین را با دوز کم 75 میلیگرم انجام دادند و حدود 20 سال اثرات حفاظت در مقابل سرطان در این بیمار را پیگیری کردند.

نتایج این بررسیها نشان داد خطر مرگ در اثر سرطان در این بیماران به طور متوسط 20 درصد کاهش یافت که این رقم برای تومورهای روده 40 درصد، برای تومورهای ریه 30 درصد، برای تومورهای پروستات 10 درصد و برای تومورهای مری 60 درصد کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان به ثبت رسید.

براساس گزارش فاینشال تایمز، این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این نتایج بدان معنی نیست که تمام بزرگسالان باید فورا شروع به مصرف آسپرین کنند بلکه فواید جدیدی از مصرف آسپرین را نشان می دهند که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته بود."

کد مطلب 1206758

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