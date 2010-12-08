سیره شهدا باید به جوانان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، امیر خجسته ظهر چهارشنبه در نشست کمیته ایثارگران کنگره گفت: کنگره شهدای استان همدان یازدهمین کنگره برگزار شده در سطح کشور بود که با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران به عنوان الگو در کشور انتخاب شد.

امیر خجسته با بیان اینکه هفت وظیفه اصلی کمیته ایثارگران که مهمترین آن دیدار از خانواده هشت هزار شهید استان بود به نحو مناسبی عملی شد، گفت: گلباران 659 گلزار در استان همدان از دیگر برنامه های عالی در اجرای این کنگره به شمار می رود.

خجسته با بیان اینکه کار برای شهدا تمامی ندارد و کنگره شهدا به عنوان یک چشمه جاری ادامه خواهد داشت، گفت: برنامه ریزی برای دیدار از جانبازان استان همدان از برنامه های آتی کمیته ایثارگران خواهد بود.

رئیس کمیته ایثارگران با اشاره به عملی شدن وعده ها خاطرنشان کرد: از دیگر جلوه های زیبای دیدارها، ملاقات با خانواده های معظم شهدا در سایر استان ها بود که برای نخستین بار در کشور با خانواده های شهدای همدان در تهران دیدار شد.

مشاور استاندار در امور ایثارگران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ایجاد اتاق فکر برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف کنگره شهدای استان همدان، گفت: باید برجستگی ها و نقاط قوت را شناسایی و نقاط ضعف را برطرف نمود.

میرزاسلگی با اشاره به چاپ نشریات و کتاب های دفاع مقدس در زمان برگزاری کنگره شهدای استان همدان، اظهار داشت: این کتب و نشریات فرهنگی باید بیشتر سمت و سوی مردمی داشته و به معرفی گمنامان دفاع مقدس و ایثارگران بپردازد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در این نشست اعلام کرد: نزدیک به یک میلیون نفر از مردم استان همدان برنامه های کنگره را لمس کردند که این تعداد در سطح کشور باتوجه به موضوع قابل توجه است.

جعفر زمردیان با توجه به نقاط قوت و ضعف روزهای برگزاری اجلاسیه کنگره، اظهار داشت: یکی از نواقص در برگزاری اجلاسیه تکمیل نشدن سالن اجلاسیه با توجه به زمانبندی بود که آماده نشدن آن موجب بروز اشکالاتی نظیر نارسایی در صدای برنامه های مراسم بود.