به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدتقی موسوی درچهای از زندانیان سیاسی سالهای مبارزه برای پیروزی انقلاب و از افرادی بود که نامشان در لیست ترور ساواک قرار داشت. وی در جریان مبارزه برای پیروزی انقلاب مدتها مخفی زندگی کرد و سال 1357 در مجموعه روحانیت مبارز شهر ری فعال بود.
تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات حجتالاسلام درچهای، توسط حسین روحانی صدر به پیشنهاد واحد تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری در قالب کتاب تدوین شده است.
روحانی صدر تدوین این اثر را از سال 1385 آغاز کرده است و در چهار فصل سیر مبارزات حجتالاسلام درچهای را از فروردین 1340 به بعد بررسی میکند.
درچهای 26 مرداد 89 بر اثر عارضه سکته مغزی در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت.
کتاب خاطرات حجتالاسلام موسوی درچهای از سوی انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد.
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