به گزارش مهر از امپایر آنلاین پس از عدم موفقیت فیلم " آدم بزرگ‌ها" سندلر می‌کوشد در کمدی جدید استودیوی سونی بار دیگر موفقیت تجاری فیلم‌های گذشته را تکرار کند.



فیلم داستان دو پیشخدمت ساده دل هتل را روایت می‌کند که به طور اتفاقی شاهد وقوع قتلی در یکی از اتاق‌های هتل می‌شوند.سپس باید برای نجات جان خود فرار کرده و خود را پنهان سازند.



فیلمنامه " پیشخدمت‌های هتل" را نیک باکای نوشته است. باکای علاوه بر فیلمنامه نویسی به بازی در مجموعه‌های تلویزیونی و صداپیشگی در انیمیشن‌ها نیز مشغول است.



در کارنامه بازیگری سندلر 44 ساله بازی در فیلم‌هایی چون " خواننده عروسی" ، " آقای دیدز" ،‌" منگ عشق" ، "کلیک" و "سر به سر زوهان نگذار" دیده می‌شود.



کوین جیمزهم تاکنون در فیلم‌هایی چون " پینوکیو" ، " پل بلارت : پلیس مرکز خرید" و " آدم بزرگ‌ها" بازی کرده است.

