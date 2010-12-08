طرح همیاران محرم در قزوین اجرا می شود

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در قالب این طرح که با همکاری نیروی انتظامی وسازمان تبلیغات اسلامی به اجرا در می آید از مشارکت هیئتها ودسته های عزاداری جهت ساماندهی، انتظام بخشی و نظافت شهر در ایام عزاداری استفاده می شود.

وی گفت: همایش آموزشی این طرح در ابتدای ماه محرم در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی با حضور ائمه جماعات، نمایندگان هیئت امنای مساجد، مسئولان هیئت ها و همیاران محرم سال گذشته برگزار و در آن مباحث آموزشی لازم در خصوص ساماندهی و انتظام بخشی شهر توسط کارشناسان شهرداری و نیروی انتظامی ارائه شد.

وزیری نژاد تصریح کرد: در هنگام حرکت دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی در ایام عزاداری ها، همیاران محرم که از خود دسته ها و هیئت های عزاداری انتخاب شده اند با پوشیدن کاورهای مشخص، وظیفه انتظام بخشی، سامان دهی و رعایت مسائل ترافیکی در حین حرکت دسته های عزاداری را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به نتایج مثبت اجرای نخستین دوره این طرح در سال گذشته تصریح کرد: در سال جاری علاوه بر هیئتهای مذهبی از مشارکت نیروهای جمعیت هلال احمر استفاده خواهد شد و این نیروها مسئولیت ساماندهی رفت وآمدها و نظم بخشی در پیاده روها را در هنگام حرکت دسته های عزاداری به سمت بقاع متبرکه برعهده خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با اشاره به نابسامانی هایی ایجاد شده در شهر به هنگام برپایی مراسم عزاداری در سالیان گذشته یادآورشد: در سال قبل با همکاری گروه عکاسان، معضلات و نابسامانی های شهر از دریچه دوربین های عکاسی به تصویر کشیده شد که امسال هم نمایشگاهی از عکسهای این گروه، همزمان با برگزاری همایش آموزشی همیاران محرم در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی به نمایش در خواهد آمد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با برگزاری این طرح گام موثری در جهت برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر مراسم مذهبی و سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبداله (ع) برداشته شود.