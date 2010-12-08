پلیس تخصصی برای ساماندهی عزاداری در مازندران تشکیل شد

سرهنگ پاسدار حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات درون سازمانی و توجیه فرماندهان انتظامی استان افزود: امسال برای اولین بار در حوزه کلانتری های شهرستان ها، دستورالعمل عوامل انتظامی برای هیئت های مذهبی مشخص شد.

وی خاطر نشان کرد: به هیئت های مذهبی نیز اعلام شد تا افرادی را به عنوان همیار پلیس معرفی کنند تا این نیروها پس از آموزش و لباس متحد الشکل در دسته های عزاداری با پلیس تخصصی همکاری کنند.

نوری با بیان اینکه پلیس تخصصی مجموعه پلیس راهور، راه، امنیت آگاهی و پلیس پیگیری است گفت: این نیروها همیاران پلیس در سه محور انتظامی، ترافیکی و امنیتی در برگزاری هر چه بهتر مراسم دسته روی فعالیت می کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: برنامه ریزی شد تا تمامی دسته های عزاداری تا قبل از ساعت 24 پایان یابد.