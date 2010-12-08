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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

اختصاصی مهر/

پلیس تخصصی برای ساماندهی عزاداری در مازندران تشکیل شد

پلیس تخصصی برای ساماندهی عزاداری در مازندران تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس امنیت عمومی مازندران از تشکیل پلیس تخصصی برای ساماندهی مراسم دسته روی عزاداری حسینی در مازندران خبر داد.

سرهنگ پاسدار حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات درون سازمانی و توجیه فرماندهان انتظامی استان افزود: امسال برای اولین بار در حوزه کلانتری های شهرستان ها، دستورالعمل عوامل انتظامی برای هیئت های مذهبی مشخص شد.

وی خاطر نشان کرد: به هیئت های مذهبی نیز اعلام شد تا افرادی را به عنوان همیار پلیس معرفی کنند تا این نیروها پس از آموزش و لباس متحد الشکل در دسته های عزاداری با پلیس تخصصی همکاری کنند.
 
نوری با بیان اینکه پلیس تخصصی مجموعه پلیس راهور، راه، امنیت آگاهی و پلیس پیگیری است گفت: این نیروها همیاران پلیس در سه محور انتظامی، ترافیکی و امنیتی در برگزاری هر چه بهتر مراسم دسته روی فعالیت می کنند.
 
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: برنامه ریزی شد تا تمامی دسته های عزاداری تا قبل از ساعت 24 پایان یابد. 
کد مطلب 1206774

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