فعالیتهای امداد و نجات از طریق چتربازی نیازمند گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ظاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه مانور امداد و نجات زلزله در منطقه جعفرآباد محمدشهر کرج در جمع خبرنگاران افزود: یکی از بخشهای فعالیتهای مربوط به امداد و نجات مربوط به فعالیتهای چتربازی می شود و اهمیت این بخش از بخشهای دیگر کمتر نیست.

وی ادامه داد: در این راستا باید تلاش کنیم تا سطح کمی و کیفی فعالیتهای چتربازی در خصوص امداد و نجات در کشور ارتقا یابد تا بتوانیم شاهد نتایج و آثار مطلوبی در این خصوص باشیم.

از همه پتانسیلهای چتربازی بهره ببریم

این مسئول بیان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بتوانیم از همه پتانسیلهای موجود در خصوص فعالیت یادشده بهره ببریم و به کمک این امر، آمادگی برای مقابله با تبعات احتمالی نامطلوب شرایط پس از حوادث طبیعی و غیرمترقبه احتمالی را افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: در مانور امروز نیز از چتربازها و توان امداد و نجاتی آنها استفاده شد وباید بتوانیم در شرایط واقعی نیز از ظرفیتهای آنها بهره مند شویم.

چتربازها می توانند بیش از سایرین در مناطق صعب العبور تردد کنند

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مزایای فعالیتهای چتربازی این است که در زمان پس از بروز حوادث غیرمترقبه و طبیعی، چتربازها می توانند بیش از سایر امدادگران در مناطق صعب العبور تردد کنند که این امر بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: مانور امروز به صورت مطلوبی برگزار شد و نقاط مثبت فراوانی به همراه دارد که باید همه آنها در حد قابل قبول و کافی تقویت شوند.

رستمی گفت: البته طی مانور امروز شاهد یکی سری نقاط ضعف بودیم اما به هرحال، نقاط قوت بیشتر و قوی تر از نقاط ضعف بوده که این امر باید تقویت شود.

از همه فرصتها در جهت افزایش نقاط قوت بهره مند شویم

وی اضافه کرد: باید شرایطی فراهم شود که همه نقاط منفی و ضعف از میان برداشته شوند و بتوانیم از همه فرصتها در جهت افزایش نقاط مثبت و نقاط قوت بهره مند شویم.

این مسئول افزود: برای برگزاری مانور امروز تلاش شده بود تا شرایطی نزدیک به شرایط واقعی ایجاد شود تا مانور به نحو مطلوبتری صورت گیرد و نتایج مد نظر را در پی داشته باشد.

وی یادآور شد: به طور کلی، آمادگی و همبستگی تیمهای امداد و نجات در زمینه انجام مانورهای امداد و نجات افزایش یافته که این امر یک مسئله بسیار مطلوب و قابل تقدیر محسوب می شود.

ارتقای کمی و کیفی مانورها به رشد فعالیتهای امداد کمک می کند

رستمی خاطرنشان کرد: باید همواره شاهد رشد و پیشرفت کیفی در خصوص فعالیتهای امداد و نجات باشیم ضمن اینکه ارتقای کمی و کیفی مانورها در این خصوص به تحقق این امر کمک خواهد کرد.

وی افزود: در هر سال تعداد قابل توجهی مانور امداد و نجات برگزار می شود که این امر در جهت ارتقای توانایی و آمادگی برای مقابله با تبعات احتمالی حوادث غیرمترقبه و حوادث طبیعی تاثیر فراوانی دارد.