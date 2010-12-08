دانشگاهها باید از نظر کمی و کیفی توسعه یابند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهاب الدین صدر ظهر چهارشنبه در بازدید از دانشگاه آزاد علی آباد کتول افزود: باید توسعه دانشگاهها، بستر لازم جهت ورود به عرصه های بین المللی را هموار سازیم.

وی ضمن تبیین نقش ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در پیشبرد اهداف علمی، پژوهشی و فناوری در کشور، ایجاد بسترهای لازم برای آموزش، تعلیم و کسب مهارت توسط دانشجویان را عامل توسعه و سازندگی کشور در تمام ابعاد عنوان کرد.

صدرافزود: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد گسترش مرزهای علمی در همه ابعاد تکنولوژی و فناوری چه در دانشگاههای دولتی و چه در دانشگاههای غیردولتی بوده و هستیم و این خود تا حدودی نیازهای توسعه کمی و کیفی کشور را تامین کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پتانسیل بالای دانشگاه آزاد اسلامی، از آن بعنوان بازوی کمکی آموزش عالی در کشور یاد کرد.

صدر در زمینه توصیه به قشر دانشجو در روز دانشجو گفت: ‌من از همه دانشجویان می خواهم تا کمر همت را بسته و با تلاش وافر خویش در راه کسب علم و دانش با توجه به همه ابعاد زندگی بالخصوص ابعاد معنوی آن تلاش کنند تا دانشگاههایی موثر و معتبر در سطح جهانی داشته باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: بنده از واحد های دانشگاهی زیادی بازدید کردم، ولی به تصور من امکانات و تجهیزات این واحد دانشگاهی با توجه به شاخص های یک دانشگاه استاندارد بیش از حد انتظار است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا واحد علی آباد کتول با ادامه مسیر توسعه بتواند به یک دانشگاه سرآمد در کشور تبدیل شود.