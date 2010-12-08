ویکی لیکس تهدید به بمب دیجیتالی کرد/ انتشار 250 هزار سند با رمز 256 واحدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، همکاران "جولیان آسانگ" تهدید کردند در صورت ادامه فشارها علیه وی، بمب دیجیتالی اعلام شده از سوی موسس ویکی لیکس منفجر خواهد شد.

بر این اساس آسانگ پیش از دستگیری خود اسناد ویکی لیکس را بطور کامل در اختیار بیش از 100 هزار تن از حامیان این سایت قرار داده است.

این اقدام احتیاطی به منظور جلوگیری از اعمال فشارها بر ویکی لیکس صورت گرفته و طی آن حدود 1.5 کیگا بایت اطلاعات حاوی 250 هزار سند وزارت خارجه آمریکا برای این افراد ارسال شده که آنها برای دسترسی به اطلاعات تنها به یک رمز ورود نیاز دارند.

ویکی لیکس اعلام کرده که این اسناد شامل اسامی افراد و مکانها بوده و در بردارنده اطلاعاتی از زندان گوانتامو، سیستم بانکی آمریکا و موضوعات دیگر است. بنا بر این ادعا انتشار اسناد مذکور بسیار تکان دهنده تر از اسناد قبلی خواهد بود.

این در حالی است که رمز ورود به سیستم دسترسی به اسناد مذکور با کدی 256 واحدی محافظت می شود. به گفته کارشناسان چنین رمزی به هیچ وجه قابل شناسایی نبوده و حتی ابررایانه های نظامی نیز قادر به حک کردن چنین رمزی نیستند.

آسانگ 39 ساله هفته گذشته در مصاحبه با رونامه گاردین تهدید کرده بود در صورت دستگیری وی و اقدام برای ممانعت از انتشار اسناد ویکی لیکس، این اسناد بطور خودکار منتشر شده و مانند بمبی دیجیتالی عمل خواهد کرد.