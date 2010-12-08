به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پروازهای فضایی گودارد سازمان ناسا تصاویری سه بعدی از تمامی کهکشانهایی که بشر از وجود آنها آگاه است را در قالب یک فیلم کوتاه منتشر کرده است.

تصاویر این فیلم کوتاه و هیجان انگیز نمی تواند هیچ منبع دیگری به جز تلسکوپ کهنه کار هابل داشته باشد و البته چند منبع دیگر نیز در ترکیب تصاویر و قرار دادن آنها در فضایی سه بعدی همکاری داشته اند در واقع این فیلم کوتاه سفری سه بعدی در میان جهانی است که انسان در حال حاضر از آن تا اندازه ای آگاهی دارد.

این فیلم 90 ثانیه ای تصاویری از کهکشانهای شناخته شده جهان که نقطه آغاز آن از کهکشان راه شیری بوده و سپس با حرکت به سمت عقب تمامی آنچه که انسان قادر به مشاهده آنها بوده است، از قبیل تمامی کهکشانهایی که هر یک از میلیاردها ستاره و تریلیونها جهان کوچک و بزرگ تشکیل شده اند را به نمایش می گذارند. در ادامه بخشهایی از این فیلم در قالب تصاویر غیر متحرک دیده می شوند:

سفر 90 ثانیه ای از مبدا کهکشان راه شیری آغاز می شود، کهکشانی که بشر بیشترین شناخت را از آن دارد

هر یک نقطه های ریزی که در این تصاویر دیده می شوند خود یک یا چند کهکشان هستند

که از میلیاردها ستاره و تریلیونها جهان کوچک و بزرگ تشکیل شده اند

با گذشت ثانیه های فیلم، فاصله از کهکشان راه شیری زیادتر می شود

و بیننده در دورترین نقاط جهان که تصور آنها غیر ممکن به نظر می آید قرار می گیرد...

... تا در نهایت دورنمای تمامی جهانی که انسان آن را می شناسد در برابر چشم قرار می گیرد