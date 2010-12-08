اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در مدارس همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین ملکی افزود: برای اجرای طرح های پیشگیری از اعتیاد مدارس استان همدان 774 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در همین خصوص در همایش استانی از 800 فعال شامل دانش آموز، والدین و مجریان طرح پیشگیری از اعتیاد استان همدان تقدیر شد، گفت: در این برنامه 120 میلیون ریال هزینه شد.

رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: آموزش و پرورش برای اجرای طرح های پیشگیری از اعتیاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر تفاهم نامه ای منعقد کرده است.

وی افزود: توانمند سازی گروه های هدف، دانش آموزان و والدین در راستای پیشگیری از اعتیاد و فرهنگ سازی برای پیشگیری از اعتیاد از اهداف اجرای این طرح ها در آموزش و پرورش است.

رئیس گروه سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: طرح مهارت های زندگی ویژه مقطع راهنمایی نیز از طرح های در حال اجرا در مدارس حاشیه شهرها، روستاها و مدارس در معرض خطر استان همدان است.

وی اضافه کرد: طرح مهارت های زندگی در 130 آموزشگاه استان همدان در حال اجرا است که 13 هزار دانش آموز به همراه والدین آنان را زیر پوشش قرار داده است.

ملکی اظهار داشت: طرح مدارس مروج سلامت ویژه مقاطع متوسطه و پیش دانشگاهی نیز در 120آموزشگاه با جمعیت دانش آموزی 12 هزار نفر از دیگر طرح های پیشگیری از اعتیاد آموزش و پرورش همدان است.

وی با بیان اینکه به تعداد تمامی دانش آموزان و والدین زیر پوشش این طرح، کتابی با عنوان "دانش آموز مروج سلامت'"اهدا شده است، افزود: طرح مدرسه محور در مقطع ابتدایی از دیگر طرح های اجرایی آموزش و پرورش است.

ملکی افزود: این طرح در 52 آموزشگاه در حال اجراست که 15 هزار دانش آموز به همراه والدین آنان را زیر پوشش قرار داده است.