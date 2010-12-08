حذف قطعه کاهش دهنده آلاینده در خودروهای تولید داخل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: طرح زوج و فرد در سراسر شهر تهران به علت ادامه آلودگی هوا و شرایط بد آب و هوایی اجرا شد و در شرایط عادی هیچ ضرورتی برای ادامه این طرح در سراسر تهران وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای عالی ترافیک امکان تغییر در طرح زوج و فرد وجود دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به اینکه خودروهای تولیدی در کشور از آلاینده بالایی برخوردار هستند گفت: متاسفانه بعضی از شرکتهای خودروساز برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به حذف "کنیستر" که یک قطعه بسیار مهم جهت کاهش آلایندگی خودروها است کرده بودند و چهار سال تمامی این خودروهای پرتیراژ کشور بدون داشتن این قطعه تولید می‌شد به طوری که با حذف این قطعه آلایندگی خودروها چهار برابر افزایش یافت.

وی با اشاره به تعویض هر سه ساله این قطعه در خودروها گفت: متاسفانه این قطعه در بازار فروش قطعات به علت تولید نشدن وجود ندارد برهمین اساس تمام این خودروها بعد از سه سال، چهار برابر آلاینده تر می شوند.

سردار مومنی گفت: اگر وضعیت ‌آلایندگی خودروها استاندارد سازی شود تاثیر بسیار چشمگیر‌تری از طرح زوج و فرد در کاهش آلودگی هوا دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اظهار داشت: در حال حاضر 10 میلیون خودرو در حمل و نقل کشور وجود دارد و روزانه در تهران یکهزار خودرو به این چرخه افزوده می‌شود به همین دلیل باید تصمیماتی برای کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک گرفته شود.

وی در رابطه با تردد خودروهای فرسوده در کشور گفت: خودروهایی با سن بالا حتی با آلایندگی 40 برابری در سطح شهر و کشور در حال تردد هستند که متاسفانه روند خروج این خودورها و چرخه حمل و نقل بسیار کند بوده است.

سردار مومنی با اشاره به کنترل موتورسیکلتها گفت: یکی دیگر از وسایل حمل و نقل که از آلایندگی بالایی برخوردارند موتورسیکلتها هستند که برای کنترل کیفیت و ترافیکی آنها طرح پلاک ملی موتورسیکلتها اجرا شد و تا کنون بیش از یک میلیون موتورسیکلت پلاک ملی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: همچنین در ایام آلودگی هوا بیش از 10 هزار موتورسیکلت دود‌زا توقیف شده است.

سردار با اشاره به خودروهای دودزا گفت: خودروهایی ناایمنی که قبلا اعلام کرده ایم قطعا از آلایندگی بالایی برخوردار هستند.

سردار مومنی با اشاره به تولید خودروهایی به نام "فراز" که همان خودروی "هوو" است گفت: درخواست شماره‌گذاری این خودرو توسط شرکت خودروساز صورت گرفته اما هنوز مجوزی صادر نشده و استاندارد آن صادر نشده است و اگر این خودرو مجوزهای لازم را نیز کسب کند پلیس قطعا این خودرو را در تمامی نقاط کشور مورد تست و آزمایش قرار داده و سپس اقدام به شماره‌گذاری آن می‌کند.