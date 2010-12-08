اطلاعیه سازمان بسیج مستضعفین جهت طلب باران

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین اطلاعیه آمده است : همانگونه که ملت بسیجی و سربلند ایران اسلامی استحضار دارند، عدم بارش باران رحمت الهی موجب آلودگی هوا گردیده و به تبع آن مشکلات و آسیب هایی را متوجه بخشی از هموطنان عزیزمان به ویژه خردسالان، سالخوردگان و بیماران قلبی نموده و زندگی روزمره در شهرهای بزرگ را دچار مشکلاتی کرده است.

لذا از کلیه مردم عزیز کشورمان دعوت می کنیم در این ایام که قلب ها سرشار از یاد سید الشهداء علیه السلام و یاران با وفای اوست، در اولین شب جمعه ماه محرم الحرام در مساجد و حسینیه ها، در هنگامه ذکر و توسل جهت نزول باران دست های نیاز به نشانه استسقاء به درگاه ربویی برافراشته و از اعمال وجود، رحمت و مغفرت الهی را طلب نمایند.

رجاء واثق داریم که خداوند سبحان، یاریگر این ملت مومن و ایثارگر خواهد بود.