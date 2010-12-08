دو نماینده بویراحمد و گچساران در مجلس به وزیر کشور تذکر دادند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، "ستار هدایت خواه" نماینده بویراحمد و دنا و "سید قدرت حسینی" نماینده گچساران و باشت در مجلس، در این تذکر خطاب به وزیر کشور عنوان کردند: به رغم پیگیریهای حضوری با جنابعالی و معاونین محترم مبنی بر تذکر به استاندار استان برای توقف پروژه حذف نیروهای ارزشی اصولگرا و ولایت مدار استان که در سالهای حاکمیت کارگزاران و اصلاح طلبان مورد بغض و کینه بوده اند و برای پیروزی جریان اصولگرا به ویژه دکتر احمدی نژاد زحمات زیادی کشیدند، متاسفانه آقای استاندار بی توجه به همه این تذکرات و حقایق همچنان با حدت و شدت افزون تر، این نیروها را یکی پس از دیگری حذف می کند.

در ادامه این تذکر آمده است: در پاره ای موارد نیروهایی بعضا ضعیفتر با سابقه مبهم و مشکوک و ناآشنا با شرایط سیاسی و اجتماعی استان از خارج از استان وارد می نماید.

این دو نماینده در این تذکر اظهار داشتند: این روند باعث نگرانی و اعتراض شدید مردم به ویژه نیروهای ارزشی و اصولگرا شده است.

هدایت خواه و حسینی در این تذکر می افزایند: مردم و نیروهای توانمند استان وقتی می بینند که نیروهایی که از خارج از استان وارد می شوند نه تنها قویتر از آنها نیستند بلکه در مواردی نیز ضعیفتر می باشند، این اقدامات را نوعی اهانت و تحقیر نیروهای بومی تلقی می کنند.

حسینی و هدایت خواه در ادامه تاکید کردند: هر چند بنا بر مصالحی تاکنون صبر و سکوت پیشه نموده اند اما قطعا استمرار این روش زمینه ساز تنش هایی در استان خواهد بود و براین اساس ضروری است قبل از وقوع حادثه ای که قابل جبران نباشد، این روند متوقف گردد.