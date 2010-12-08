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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

حوزه هنری مازندران از معصومی تجلیل کرد

حوزه هنری مازندران از معصومی تجلیل کرد

ساری - خبرگزاری مهر: حوزه هنری استان مازندران از خسرو معصومی کارگردان سینمای ایران تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش نکو داشت کارگردان  سینمای ایران که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر و همکاری حوزه هنری مازندران برگزار شد از خسرو معصومی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور مسئولان و جمع کثیری از علاقمندان به هنر هفتم در محل سینما بهمن بهشهر برگزار شد با اکران آخرین فیلم خسرو معصومی با عنوان "باد در علفزار می پیچد" مهدی معصومی گرجی مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان مازندران به نمایندگی از طرف هنرمندان این مرکز با اهدا لوح سپاس و هدایایی از سالها تلاش و پشتکار خسرو معصومی تجلیل کرد.

خسرو معصومی متولد 1334 روستای (برما) بهشهر در استان مازندران است.

"دوران سربی"، "آقای بخشدار"، "ملاقات"، "سفر شبانه"، "داستان یک شهر"، "جایی در دور دست"، "دلباخته" و "پر پرواز" از دیگر ساخته های معصومی است.

کد مطلب 1206801

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