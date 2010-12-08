استفاده از انرژی های تجدیدپذیر امنیت انرژی را پایدار می کند

یوسف آرمودلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نفت و مشتقات آن از سرمایه های ارزشمند ملی و حیاتی کشور است که مصرف غیربهینه آن زیانهای جبران ناپذیری ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: اگرچه ایران به لحاظ بهره مندی از منابع انرژی غنی است ولی این منابع روزی به پایان خواهد رسید ضمن اینکه امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک در جهان بعنوان امتیاز بشمار می رود.

رئیس سازمان انرژی های نو ایران ادامه داد: استفاده از انرژی های پاک نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، هیدروژن، انرژی زیست توده و امواج علاوه بر اینکه تجدیدپذیر هستند از آلودگی های زیست محیطی و خطرات ناشی از آن نیز جلوگیری می کند.

وی گفت: سازمان انرژی های نو ایران (سانا) بعنوان متولی انرژی های نو در کشور فعالیتهای وسیعی را در راستای ترویج، توسعه و اشاعه فرهنگ کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در ایران آغاز کرده است.

آرمودلی خاطرنشان کرد: این سازمان با مطالعه و بررسی شرایط جغرافیایی و استعداد ها و ظرفیتهای هرمنطقه امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاهای با استفاده از منبع انرژی غالب در منطقه را مشخص کرده است.

وی افزود: هم اکنون در برخی نقاط نیروی گاه های با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مناسب هرمنطقه بصورت پایلوت ایجاد شده که می تواند نمونه ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.

رئیس سازمان انرژی های نو ایران یادآورشد: دولت از سرمایه گذاران در بخش تولید انرژی های تجدیدپذیر حمایت کرده و برای مثال برق تولیدی نیروگاه های بادی بصورت تضمینی خریداری می شود.