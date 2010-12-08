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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

چین میزبان مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در سال 2011 شد

چین میزبان مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در سال 2011 شد

چین به عنوان میزبان رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال 2011 معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال 2010 به دلیل همزمانی با بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین برگزار نشد اما این رقابت‌ها در سال 2011 در شهر تانگ لینگ چین برگزار می شود. این رقابت‌ها طی روزهای 16 تا 29 فروردین ماه سال 1390 ( 5 لغایت 18 آوریل 2011) برگزار می شود.

تیم ملی وزنه برداری کشورمان در آخرین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا، در سال 2009 و در قزاقستان با کسب 2 مدال طلای سهراب مرادی و بهداد سلیمی، یک نقره اصغر ابراهیمی و یک برنز نواب نصیر شلال به کار خود پایان داده بود.

طلای سلیمی در دسته فوق سنگین این رقابت‌ها در حالی به دست آمد که دیگر وزنه بردار کشورمان، رشید شریفی در این دسته به مدال طلا رسیده بود اما به دلیل مثبت اعلام شدن دوپینگ این وزنه بردار، رنگ مدال بهداد سلیمی از نقره به طلا تغییر کرد.

کد مطلب 1206805

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