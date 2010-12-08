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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

کنگره بزرگداشت حضرت علی اصغر (ع) در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: در راستای سالروز شهادت حضرت علی اصغر(ع)، پایتخت شور و شعور حسینی برای ششمین سال متوالی کنگره بزرگداشت حضرت علی اصغر (ع) را در مرکز فرهنگی بقیع زنجان برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، همزمان با 9 محرم امسال مصادف با 24 آذر سال جاری مراسم گرامیداشت شهید 6 ماهه صحرای کربلا با حضور جمعی از نونهالان و مادران عزادار در مرکز فرهنگی بقیع برگزار می شود.

مسئول مرکز فرهنگی و هنری بقیع به اهداف کلی این مراسم اشاره کرد و گفت: این کنگره جهانی از سال 84 در زنجان برگزار می شود.

داود خدایی ایجاد سئوال بین افراد نسبت به هویت وجودی عاشورا و اسرار آن با محوریت شهید شیرخوار کربلا، احساس تهیج غیرت شیعه در راستای توفیق منزلت عاطفی عزاداری و تبیین پایگاه های حماسی و عقلانی قیام امام حسین (ع) را از اهداف این کنگره عنوان کرد و افزود: ایجاد هماهنگی، همسویی و وحدت رویه در کانونها متعدد تشیع به منظور راه اندازی در نهضت عاشورا شناسی در جهان از دیگر اهداف این کنگره است.

وی با اشاره به اجرای همزمان این کنگره در سطح استان گفت: برای اولین بار کنگره جهانی حضرت علی اصغر(ع) در بیش از 20 روستای استان زنجان اجرا می شود.

خدایی به حضور بیش از چهار هزار نفر از مادران و کودکان در این برنامه اشاره کرد و گفت: این کنگره در نوبت ثبت یونسکو به عنوان میراث معنوی است.

خدایی خاطرنشان کرد: کنگره جهانی حضرت علی اصغر(ع) به همت کانون فرهنگی بقیع در استان اجرا می شود.

به گفته وی مراسمی با عنوان "جوانان بنی هاشم بیایید" نیز در دهه اول محرم امسال با موضوع عاشورا و مهدویت بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در این مرکز برگزار می شود.

کد مطلب 1206806

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