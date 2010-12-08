11 خانه عالم در دلوار احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دلوار، حجت الاسلام علی زاهد دوست بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شواری اداری دلوار اظهار داشت: طرح احداث این تعداد خانه عالم تصویب شده و به زودی در این بخش اجرایی می شود.

وی خواستار وحدت و یکپارچگی مردم بخش بخصوص روستا ها در جهت پیشبرد و توسعه عمرانی بخش و روستاها شد.

بخشدار دلوار نیز از اجرای طرح هادی در 11 روستاهای بخش دلوار خبر داد و گفت: امسال با مبلغی حدود 400 میلیون تومان اعتبار طرح هادی این روستاها شروع شده که با اجرای این طرح مشکلات زیادی از آنها برطرف می شود.

احمد جعفری رسیدگی به مشکلات مردم وظیفه همه مسئولین دانست و اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات مردم باید به گونه ای باشد که موجب افزایش سردرگمی و نارضایتی آنها نشود.

وی افزود: باید با برخورد خوب و تسریع در کارها رضایت مندی مردم را از خدمات ارائه شده افزایش دهیم.