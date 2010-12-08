شبکه آبرسانی در چهار محله قدیمی همدان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید هادی حسینی بیدار با بیان اینکه 11 کیلومتر از شبکه های فرسوده آبرسانی همدان در سال جاری اصلاح شده است، گفت: شبکه آبرسانی در محله های برج قربان، حسینیه بختیاریها، محوطه بازار و راستای حسینخوانی در سال جاری اصلاح شده است.
حسینی بیدار با بیان اینکه این شرکت قسمتی از شبکه آب شهری را که احتمال فرسودگی آن بر اثر مرور زمان وجود دارد، اصلاح کرده است، افزود: در اصلاح شبکه آب حتی تا درب منازل مسکونی مشترکان از سیستم لولهگذاری جدید استفاده شده و کنتور منازل نیز اصلاح شده است.
وی خواستار مدیریت مصرف بهینه آب توسط شهروندان شد و گفت: با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانهها شرکت آب و فاضلاب تلاش میکند تا قیمت تمام شده آب را با مدیریت مصرف شهروندان کاهش دهد.
حسینی بیدار تحقق این امر و بهینه کردن مدیریت توزیع آب را نیازمند صرفهجویی شهروندان در استفاده از آب شرب و بهداشتی دانست و گفت: هرچه مردم برای مصرف بهینه آب تلاش کنند این امر به اقتصاد کشور بیشتر کمک میکند.
وی اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در زمان بحران و نزدیک شدن به فصل سرما مشترکین باید روی کنتور خود و نقاطی که لولههای آب در فضای باز قرار گرفته را بپوشانند.
حسینی بیدار افزود: با پوشاندن لولههای آبی که در فضای باز قرار گرفته است، از ترکیدگی و یخ زدن لولهها تا حد زیادی کاسته میشود و از وقوع بحران و بیآبی در فصل زمستان و ورود خسارت به شهروندان و شرکت آب و فاضلاب جلوگیری می شود.
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